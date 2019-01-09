Мужчина погиб в Ангарске в результате взрыва газового баллона

Это произошло сегодня в половине второго дня. Как пояснили в региональном МЧС, чрезвычайное происшествие случилось в павильоне, где хранили и заправляли гелием баллоны. Разгерметизировался сорокалитровый баллон. Взрыв был такой силы, что обрушилась стена павильона. По факту гибели рабочего следственный комитет Иркутской области проводит проверку.