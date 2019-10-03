МС-21 аварийно сел в подмосковном Жуковском

МС-21 аварийно сел в подмосковном Жуковском

03.10.19

Как сообщает агентство ТАСС, у лайнера во время испытательного полета произошла техническая неисправность, связанная с гидравликой: не убрались стойки шасси. На борту находились три летчика-испытателя. Это четвертый созданный экземпляр МС-21, он не так давно перелетел после покраски из Ульяновска в Жуковский и присоединился к летным испытаниям самолетов. Сейчас в причинах инцидента будет разбираться комиссия корпорации «Иркут». Как сообщили в компании, аварийная посадка прошла в штатном режиме.

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