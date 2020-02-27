Молодой человек погиб в аварии около Иркутного моста в Иркутске

Молодой человек погиб в аварии около Иркутного моста в Иркутске

27.02.20

ДТП произошло сегодня около 4.00. Сотрудники ГИБДД установили, что в районе остановки «Угольная» Toyota Vista двигалась со стороны Иркутного моста в направлении улицы Днепровской, водитель не справился с управлением и въехал в фонарный столб. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося, устанавливают, находился погибший за рулем или был пассажиром.

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