Молодой человек погиб в аварии около Иркутного моста в Иркутске

ДТП произошло сегодня около 4.00. Сотрудники ГИБДД установили, что в районе остановки «Угольная» Toyota Vista двигалась со стороны Иркутного моста в направлении улицы Днепровской, водитель не справился с управлением и въехал в фонарный столб. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося, устанавливают, находился погибший за рулем или был пассажиром.