Метель в Иркутской области
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Метель в Иркутской области

27.11.17

Рекордное количество снега за три дня выпало в Байкальске.

По подсчетам синоптиков выпало более 80 сантимеров. Жители города в соцсетях делятся кадрами сугробов в своих дворах. Особенно нелегко пришлось автолюбителям и коммунальным службам — припаркованные авто и дороги в прямом смысле оказались под толстым слоем снега.

Иркутск и ближайшие районы накрыла сильная метель. Скорость ветра местами достигала 15-20 метров в секунду. Сегодня метеорологи прогнозируют самую холодную ночь ноября. Главное управление МЧС России по Иркутской области призывает граждан воздержаться от длительных поездок в плохую погоду. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, звоните на Единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России по телефону 101.

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