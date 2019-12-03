Медведь-шатун задрал человека в поселке Витимский Мамско-Чуйского района

Медведь-шатун задрал человека в поселке Витимский Мамско-Чуйского района

03.12.19

Разбил окно, залез в дом и убил. Медведь-шатун задрал человека в поселке Витимский Мамско-Чуйского района. Погибшему было 60 лет. Перед тем как расправиться с хозяином дома, хищник загрыз его собаку. Как сообщают информагентства со ссылкой на администрацию района, жителей поселка попросили не выходить на улицу, пока медведя не обезвредят.

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