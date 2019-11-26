Мебельный магазин сгорел в Иркутске

Крупный пожар произошел сегодня ночью. Его площадь составила 1200 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в 4.15, на место выехали 10 пожарных машин и 41 человек личного состава. Пламя тушили больше часа. В итоге выгорел второй этаж здания, частично обрушилась кровля. Погибших и пострадавших нет. Дознаватели уже выдвинули предположительную причину пожара. По их версии, возгорание могло произойти по электротехнической причине. При этом здание проходило все нужные проверки. Недочеты были, но их устранили.

Артем ОТРИШКО, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ МЧС РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Данный объект проверялся по требованию прокуратуры. В 2015 году было предложено более 11 мероприятий. В частности, вопросы, касающиеся систем пожарной автоматики, сигнализации. В 2016 году проводился контроль исполнения ранее выданного предписания. И все мероприятия, которые были предложены, были устранены. По сложности там была большая пожарная нагрузка. Это мебельный магазин. И в связи с тем, что процесс распространения был по горючим материалам, явилось сложностью при тушении пожара.