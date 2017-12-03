В доме в Усть-Куте взорвался баллон с газом

В состав оперативной группы, направленной вертолётом МИ-8 МЧС России в город Усть-Кут, входят спасатели областной Пожарно-спасательной службы со спасательным инструментом, а также специалисты Министерства строительства Иркутской области, которые оценят нанесённый жилому дому ущерб.

Сегодня около 12 часов дня в Усть-Куте на первом этаже пятиэтажного жилого дома произошёл хлопок газа, в результате которого обрушились перекрытия в комнате между первым и вторым этажами. Один человек погиб, пятерым потребовалась медицинская помощь, около сотни были эвакуированы.

Также из города Братска направлена группировка в составе 15 человек и 3 единиц техники МЧС России с аварийно-спасательным инструментом и средствами освещения места происшествия для работы в тёмное время суток. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области генерал-майор внутренней службы Валентин Нелюбов.