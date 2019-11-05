Мать погибшего в Иркутске молодого человека требует справедливого наказания за смерть сына

Татьяна Молчанова потеряла сына. Несколько месяцев женщина не могла ни говорить, ни думать. Сейчас дело о смерти Стаса Молчанова рассматривают в суде, но убитая горем мать считает, что не все справедливо. Трагическая история о смерти, которая разрушила несколько жизней, в нашем материале.

Эта история закончилась 15 мая 2019 года, когда молодого проектировщика, друга, любимого и единственного сына Татьяны Молчановой не стало. Он умер, не выходя из комы.

В небольшом кабинете частных проектировщиков стоит пустой стол Стаса Молчанова. Здесь ничего не изменилось. Только медведя из цветов сюда поставили коллеги на 40 дней. Молодой человек был потомственным проектировщиком, работал вместе с матерью, был влюблен и собирался жениться.

Татьяна МОЛЧАНОВА, ПОТЕРПЕВШАЯ: Стас для меня был мой кислород, я им дышала, это счастье мое. Я не могу без него. Я постоянно жду, что он зайдет сейчас и скажет: мама, не верь никому, я здесь, я живой. Я пришла в правосудие. Я за правосудие. Что такое месть, я знаю. Я не взяла ни лопату, ни вилы в руки. Я хочу по закону, чтобы его наказали по закону, чтобы никакая другая мать так не плакала, как я.

После конфликта в одном из клубов города два молодых человека отправились — один в больницу, другой в полицию. Пострадавший Станислав Молчанов впал в кому, а Антона Кутузова суд отправил под домашний арест. Через несколько дней Стас скончался. Но меру пресечения для подозреваемого Антона Кутузова не изменили. Следственный комитет уже выходил с ходатайством изменить меру пресечения, но получил отказ. Сама Татьяна Молчанова считает, что обвиняемый нарушает запреты, которые предусматривает домашний арест, и пыталась убедить суд в необходимости заключить молодого человека под стражу, но суд так и не изменил решения.

Татьяна ГОРЯИНОВА, АДВОКАТ ПОТЕРПЕВШЕЙ: Считаем, что избранная мера пресечения в виде домашнего ареста для данного обвиняемого считается очень мягкой. Поэтому сторона потерпевшая пытается исправить эту ситуацию, поскольку по такому составу преступления, это особо тяжкий состав, все-таки предусмотрено заключение под стражу.

По словам защитника подозреваемого Сергея Бартеля, домашний арест для его подзащитного — достаточная мера пресечения на время следствия. Дальнейшее наказание в любом случае последует. Каким оно будет, решит суд. Но очень важно учесть один из главных факторов при определении наказания: умысел. А его у подзащитного, по словам адвоката, не было.

Сергей БАРТЕЛЬ, АДВОКАТ ОБВИНЯЕМОГО: Кутузов положительно характеризуется. Даже к административной ответственности не привлекался. К уголовной ответственности не привлекался. Но обладает признаками общественно опасной личности. Также в результате этой трагедии был изъят из своей обычной жизни. Преступление носит ситуативный характер. Поэтому наказание определенно будет.

Сейчас суд по этому делу откладывается, в частности, из-за медицинской экспертизы, которая должна определить вменяемость подозреваемого. Иркутские врачи не смогли дать ответ на этот вопрос, и потому в начале января подсудимый отправится на дополнительное обследование в Москву. И только после этого состоится рассмотрение дела по существу, где суд поставит точку в этой трагедии для всех.

Подобных дел, по словам юристов, множество. И это ничем не отличается от других. Именно поэтому о нем хочется говорить. И попробовать представить, что таких сломанных по нелепой случайности жизней не одна и не две. Почти как у Сталина: «Смерть человека – трагедия, смерть миллионов — статистика». Но мы должны понимать, что эта статистика зависит только от нас с вами.