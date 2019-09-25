Массовое отравление детей произошло в православной женской гимназии Иркутска

24 ребенка пострадали, 10 сейчас в реанимации. Массовое отравление детей от 7 до 16 лет произошло накануне в православной женской гимназии Иркутска. Предварительная причина отравления — употребление пирожных. По словам врачей, результаты исследований на наличие каких-либо вирусов отрицательные. Сейчас пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Ксения ТАРАНЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ: Основная масса пациентов поступила вчера где-то до семи часов, и один ребенок сегодня поступил к нам. Все они поступили с диагнозом «острая кишечная инфекция», на момент поступления у них были рвота, жидкий стул, у кого-то температура и боли в животе. Госпитализированы было 11 человек из 20 обратившихся, у одного человека был отказ от госпитализации. Мама его забрала. То есть на сегодняшний день у нас находятся 10 детей.

В эти минуты в здании гимназии Роспотребнадзор проводит проверку по факту отравления. Мы будем следить за развитием ситуации. Подробнее в наших следующих выпусках.