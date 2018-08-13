Новости Происшествие

Массовая драка произошла в одном из баров Иркутска

13.08.18

Это видео в социальных сетях выложил очевидец происшествия. Все случилось, накануне ночью в Октябрьском районе города.

 

 

 

 

 

 

 

 

На кадрах молодые люди на улице что-то громко обсуждают между с собой. Словесная перепалка быстро перерастает в драку. Силы оппонентов явно оказались не равны. Некоторым мужчинам приходится отбиваться от двух, а то и трех человек. Что послужило причиной для такой ссоры сейчас выясняют полицейские. Все участники инцидента уже установлены. Проводится проверка.

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