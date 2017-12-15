Маньяк из Ангарска Михаил Попков предстанет перед судом за убийство ещё 60 женщин
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Маньяк из Ангарска Михаил Попков предстанет перед судом за убийство ещё 60 женщин

15.12.17

По данным следствия, экс-милиционер совершал преступления в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском с 1992 по 2010 годы. 

На его счету не менее 84 убийств. Жертвами были женщины различного социального статуса и положения в обществе, в возрасте от 16 до 40 лет. Сотрудники следственного комитета и полиции допросили более тысячи свидетелей из разных регионов России — от Сахалинской до Калининградской областей. Произведена эксгумация 20 тел потерпевших, назначено и проведено более 200 судебных экспертиз, из них 60 сложных комиссионных. Следователи осмотрели места происшествий в лесных массивах, водоемах, болотистый местностях.

Евгений Карчевский, следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Иркутской области:

В рамках осмотра места происшествия принимали участие охотоведы, водолазы и иные лица. В рамках производства осмотров мест происшествий обнаружены места захоронений — сокрытия тел потерпевших с давностью в 15-20 лет, фрагменты костных останков жертв, их личные вещи, орудия преступлений (топоры, отвертки, ножи), а также предметы и объекты, на которые в своих показаниях указывал обвиняемый Попков.

Артем Дубынин, оперативный уполномоченный ГУ МВД России по Иркутской области:

Было проведено более 3,5 тысяч генетических исследований, в результате которых сотрудниками экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Иркутской области был установлен генотип именно этого преступника, который в последующем в 2012 году был задержан сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области совместно с бойцами спецназа.

Объем уголовного дела составил 322 тома. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд. Напомним, в 2015 году бывшего сотрудника милиции Михаила Попкова приговорили к пожизненному заключению за массовые убийства.

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