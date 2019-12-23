Лжецелительниц задержали в Черемхово

Они совершали мошеннические действия в отношении пожилых людей. Это удалось установить после того, как 81-летняя пенсионерка обратилась в полицию. Она рассказала: к ней подошла незнакомая женщина, представилась врачевателем и предложила помощь в лечении всех болезней и оздоровлении организма. Попросила денег. Во время диалога в разговор внезапно вмешалась случайная прохожая. Она благодарила медиума за якобы полное исцеление своего сына. Доверчивая женщина пригласила новую знакомую к себе домой, передала 80 тысяч рублей. Ясновидящая завернула полученные наличные средства в газету, произнесла заклинание и вернула сверток обратно. Указав на то, что деньги необходимо достать не раньше утра. Через некоторое время потерпевшая обнаружила вместо настоящих купюр «билеты банка приколов». По описанию и записям камер видеонаблюдения следователи выяснили предполагаемый маршрут передвижения злоумышленниц, установили временный адрес проживания и задержали их.