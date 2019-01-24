Выгодный бизнес или мошенничество? Люди в Иркутске продолжают попадаться на удочку нечестных риелторов. Коммерсанты ставят условие: вы платите деньги — мы ищем вам квартиру, открываем доступ к нашей базе. Звучит вполне обоснованно. Почему же в итоге нет ни денег, ни услуг?

«Христина, я вам сразу говорю — возврата средств у вас не будет!» Это видео нам предоставила Христина Войтович — студентка из Усть-Илимска, которая безуспешно пыталась снять жилье в Иркутске. За информацию о понравившейся квартире девушка заплатила агентству 5 тысяч рублей, а через полчаса оказалось, что она уже сдана. Когда Христина вернулась, чтобы забрать свои деньги, ей ответили, что возврата денег не будет.

Христина ВОЙТОВИЧ, СТУДЕНТКА: Мне нужна была квартира рядом с Байкальским университетом, стоимость была от 11 до 15 тысяч рублей. Квартиру рядом с университетом мне не предлагали. Мне предлагали избу, мне предлагали заселиться в общежитие с тараканами.

Заселиться в общежитие предлагали и Анастасии Устиненко вместе с маленькой дочкой. За это предложение она заплатила 3500 рублей. Семья переехала с Сахалина, ребенок пошел в детский сад, и рядом с ним хотели снять жилье. Но информация о квартире, которую предлагало агентство, оказалась недостоверной.

Христина же решила идти до конца: она обратилась в полицию. Каждый из наших героев заключил с агентствами недвижимости так называемый договор информационного обслуживания. Согласно ему компания должна предоставлять информацию о квартирах, которые сдают в нашем городе. Но за качество и актуальность информации никто ответственности не несет.

Александр ЛЫСАНОВ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА при ГУ МВД РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Привлечь к ответственности их достаточно проблематично, потому как они составляют договор так, что они предоставляют только информацию о данных объектах недвижимости. Все это делается достаточно грамотно с гражданско-правовой точки зрения, поэтому апеллировать потребителю сложно к чему. Потому как обратились за услугой, получили информацию.

Руководитель риелторского агентства «Объединенный фонд недвижимости» Владимир Минаев, в которое обратилась наша героиня, сегодня согласился встретиться с нашей съемочной группой. Он пояснил: база данных его фирмы обновляется ежедневно, но по запросу Христины Войтович было слишком мало объектов.

Владимир МИНАЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ «ОБЪЕДИНЕННЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ»: Возврат денежных средств. Потому что там действительно посмотрели, я не просто же так сижу: кому-то захотел, кому-то нет, там действительно посмотрели их запрос, очень мало было конкретно. Они хотели что-то конкретное, и им почти не предоставили. Я же не буду деньги за воздух брать.

Деньги Христины Войтович вернутся к хозяйке, но тех, кому не повезло, больше. И потому Роспотребнадзор рекомендует быть более внимательным при заключении договоров. Стоит помнить, что договор заключается лишь на предоставление информации. И если вам дали даже ОДИН адрес или телефон, то условия договора уже можно считать выполненными.