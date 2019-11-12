Люди из горящего дома в Иркутске выбирались по простыням из окон второго этажа

34 человека эвакуировали сегодня ночью из горящего дома на улице Баррикад. Пламя там вспыхнуло на деревянной лестнице внутри здания и отрезало людям путь к выходу. Трех человек госпитализировали, из них двое детей, в том числе новорожденный малыш.

Эти люди до сих пор не могут отойти от шока. Ночь здесь выдалась жаркой и бессонной. Через два часа после полуночи жители дома на улице Баррикад проснулись от запаха дыма. Выбежали в подъезд и увидели: полыхает лестница. Путь на первый этаж уже был отрезан. Некоторые, не дожидаясь приезда пожарных, спасались самостоятельно: спускались со второго этажа по простыням.

Вера Андреева была дома вдвоем с маленьким внуком. Двухлетнего мальчика она передала пожарным, его спустили вниз по выдвижной лестнице.

Вера АНДРЕЕВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА на УЛИЦЕ БАРРИКАД: Стала его тихонько сонного одевать. Он уже подкашливать стал. Паника охватила. Тут рев, выйти нельзя его одного оставить. Я тихонько его, как могла, одела, в одеялко там. А у самой не получилось: темно было и дымно.

Сама женщина осталась сидеть на балконе. Она передвигается только с помощью опоры, и сейчас путь к выходу закрыт: лестничные пролеты сгорели. А началось все здесь, в каморке на первом этаже. Сейчас жители гадают: может быть, там загорелся окурок, а может быть, это был намеренный поджог.

Кристина ТРАВНИКОВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА на УЛИЦЕ БАРРИКАД: Здесь все полностью сгорело. Может быть, даже кто-то спал здесь. За 15 минут полностью все, вся проводка сгорела. Люди не могли выйти отсюда. Все сгорело полностью.

С начала года в Иркутске произошел 881 пожар, по области эти цифра, конечно, в разы больше: свыше 6 тысяч возгораний. В общей сложности погибли 154 человека. Стремительный рост пожаров зафиксировали в последние дни, когда на улице резко похолодало.

Артем ОТРИШКО, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГУ МЧС РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Прогнозируется в любом случае увеличение, так как температуры в городе Иркутске начинают понижаться. И в связи с этим начинается большая нагрузка на электросети, на печное отопление. Население хочется предупредить не оставлять без присмотра электроприборы, печное отопление.

МЧС предупреждает: необходимо проверять исправность проводки, не пользоваться отопительными приборами кустарного изготовления и особое внимание уделять детям, чтобы нечаянная оплошность не переросла в трагедию.