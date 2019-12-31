Летнее наводнение в Приангарье потрясло всю страну

Кадры, снятые в Тулуне в конце июня, тогда поразили всю страну. Волна огромной мощности буквально накрыла собой половину города. Жизнь людей в одночасье разделилась на до и после. Для нас, журналистов, это была практически круглосуточная работа: сотни прямых включений, эфиров, человеческих историй, о которых невозможно было не рассказать. Давайте вспомним хронику тех дней.

Трудно описать словами то стихийное бедствие, которое накрыло Иркутскую область этим летом. 25 июня началось повышение уровня воды в реках. Все силы привели в боевую готовность. Но такого развития событий не ожидал никто. За два дня в Тулунском районе выпадает рекордное количество осадков — почти в четыре раза выше нормы. Вечером 28о июня огромная, 14-метровая волна практически стирает с лица земли большую часть города Тулун. Людей эвакуируют на лодках и вертолетах. Территория буквально превращается в акваторию. Синоптики говорят: вероятность такого паводка могла возникнуть только раз в тысячу лет. И именно этот случай выпал на Тулун. Люди остались без крова, без имущества, документов и вещей первой необходимости. Число данных по погибшим растет с каждым днем. Правительственные поручения звучат, как сводки с фронта.

Руслан БОЛОТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЧС, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Поручения в рамках КЧС руководителям компаний, находящимся здесь, на территории, обеспечить доставку топливного ресурса на близлежащие территории. В случае невозможности эксплуатировать АЗС обеспечить наличие топливозаправщиков с необходимым запасом топлива. 92 бензин и дизтопливо нам необходимы для техники, которую мы сейчас забрасываем туда.

В числе подтопленных 31 населенный пункт в четырех муниципальных районах: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском и Чунском. Кадры с затопленных территорий выглядят жутко: вырванные с корнем дома разбросаны по всей территории, некоторые из них просто превратились в руины. В область прилетает глава государства Владимир Путин.

Владимир ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: Прошу уже сейчас, не откладывая, наметить план действий по восстановлению жилья, чтобы завершить эту работу как можно быстрее. Мы с вами прекрасно понимаем, знаем ситуацию в сибирских регионах, здесь в том числе. Лето очень короткое, зима наступает быстро. А паводок-то еще не закончился, вода не сошла. Когда строить будем? Времени очень мало. Нужно сделать все, чтобы люди не оказались в палатках, когда наступят холода.

Штаб спасателей круглосуточно дежурит на подтопленной территории. Сотрудники МЧС разбивают лагерь и живут в зоне бедствия. Уже после эвакуации и спада воды помогают разбирать завалы, очищать дома, которые еще возможно пригодны для жизни. Люди до последнего не хотят покидать свое жилье.

История бабушки Юзефы, которую наш корреспондент Анастасия Байдракова сняла в Тулуне, без преувеличения потрясла всю Россию. Дом женщины затопило до самой крыши. Юзефа Дементьева вместе с внуком спаслась на чердаке. И там же жила долгое время уже после ухода большой воды: не могла покинуть родные, но уже разрушенные стены.

Юзефа ДЕМЕНТЬЕВА: На чердаке ночую. На костылях на чердак залезть тяжело. Одного боюсь, чтобы с ума не сойти. Давление высокое. Ноги переломали.

Но не успели люди опомниться от шока, как область накрывает вторая волна паводка. Ровно через месяц, в конце июля, города снова скрывает большая волна. Работа по восстановлению, которую уже успели проделать за это время, практически сводится к нулю. Все начинается заново, в подтопленные районы приезжают сотни добровольцев. Кстати, люди, готовые помогать жителям региона в беде, развернули свою деятельность с самых первых дней трагедии. В Иркутске на улице Российской все дни работал штаб сбора гуманитарной помощи. На место, в города и села, выехали целые отряды. Люди жили в палатках, спали в машинах, на полу на матрасах в учебных заведениях. Не смогла остаться в стороне и наша редакция. На выходные дни практически полным составом мы выехали в Тулун.

Наталья ВЕТРОВА, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ТЕЛЕКОМПАНИИ АИСТ: Мы настолько не защищены от стихии. Мы можем запускать в космос ракеты, мы можем придумывать лекарства против тяжелых болезней. Но, оказывается, перед природой мы настолько беззащитны. И я считаю, что только вот такими силами можно справиться. Потому что, спасая других, мы спасаем себя.

Наводнение разделило жизнь на до и после для десятка тысяч людей. Навсегда изменился вид затопленных территорий, иначе теперь проложили и федеральную трассу в районе Тулуна. Из-за паводков погибли 26 человек. Четверо до сих пор считаются пропавшими без вести. За время наводнения в регионе было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, от наводнения пострадало более 45 тысяч человек. Самый большой ущерб нанесен городам Нижнеудинску и Тулуну. Наводнению присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального масштаба.

Сейчас люди уже приходят в себя после наводнения. Выдано более семи тысяч свидетельств на получение жилья, денежных пособий на суммы по 10, 50 и 100 тысяч рублей. Люди начали новую жизнь, но то стихийное бедствие, конечно, навсегда внесло свои коррективы и показало, насколько природа и стихия могут быть непредсказуемы и разрушительны.