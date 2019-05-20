Лес около поселка Большое Голоустное загорелся из-за непотушенного костра

Лес около поселка Большое Голоустное загорелся из-за непотушенного костра20.05.19
Непотушенный костер — причина крупного пожара, который произошел 7 мая рядом с поселком Большое Голоустное. Очаг находился на берегу реки Голоустная в районе 101 километра тракта. Из-за сильного ветра огонь распространился очень быстро. При обследовании береговой линии специалисты обнаружили кострище, обложенное камнями. Рядом найдены обгоревшие консервные банки. Следов лесозаготовки в районе обнаружения пожара нет. Огонь распространился по сухой траве и лесной подстилке в лес. Общая площадь лесного пожара составила более тысяч гектаров. Охранник турбазы, который стал свидетелем пожара, видел, как пламя перекинулось через русло реки Голоустная, затем загорелись постройки на территории турбазы.
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