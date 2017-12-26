Крупный пожар в Усть-Куте удалось локализовать спустя два часа после сообщения о возгорании

Возгорание произошло в ремонтно-механических мастерских частного предприятия.

Площадь пожара составила тысячу квадратных метров. В ликвидации пожара задействованы более 30 человек и 9 единиц техники. На тушение пожара проложены магистральные линии от пожарной колонки на расстоянии 800 метров и на расстоянии 400 метров от реки Лены. Работа осложняется наличием в горящих помещениях кислородных и газовых баллонов, а также низкой температурой воздуха. Сейчас в Усть-Куте -40 градусов. Как стало известно, во время пожара сгорел весь транспорт, который находился на территории. Это КамАЗы, МАНы, прицепы, ПАЗ и спецтехника. Предварительная причина возгорания — замыкание электропроводки.