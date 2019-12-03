Крупный пожар в центре Иркутска

Крупный пожар в центре Иркутска

03.12.19

В эти минуты на улице Байкальской спасатели ликвидируют возгорание в нежилом доме. На месте работают три пожарных расчета. Движение транспорта перекрыто от улицы Советской в сторону Центрального рынка. Там образовались серьезные пробки. В целом же на иркутских дорогах сейчас 9-балльные заторы. Так что автомобилистам советуют изменить маршрут или не выезжать в центр города.

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