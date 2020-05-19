Крупный пожар ликвидировали в поселке Чунском

Крупный пожар ликвидировали в поселке Чунском19.05.20
Пожар произошел на территории деревообрабатывающего предприятия, горело более 2000 квадратных метров. Возгорание началось в цехе по производству древесного угля. На момент прибытия пожарных горела кровля трехэтажного железобетонного здания. Тушение осложнялось тем, что рядом не было источников воды. Но специалистам удалось ликвидировать пожар к 8 утра. Пострадавших нет.
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