Крупный пожар ликвидировали в поселке Чунском

Крупный пожар ликвидировали в поселке Чунском

19.05.20

Пожар произошел на территории деревообрабатывающего предприятия, горело более 2000 квадратных метров. Возгорание началось в цехе по производству древесного угля. На момент прибытия пожарных горела кровля трехэтажного железобетонного здания. Тушение осложнялось тем, что рядом не было источников воды. Но специалистам удалось ликвидировать пожар к 8 утра. Пострадавших нет.

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