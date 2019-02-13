Крупная авария произошла в областном центре

Все произошло на объездной дороге Байкальского тракта, в районе заправки. Сначала столкнулись два автомобиля, позже в них врезались еще два. Один из пострадавших, по словам очевидцев, оказался зажат в иномарке, его увезла скорая. Участником дорожно-транспортного происшествия стала и машина дилерского центра, предназначенная для прохождения тест-драйва. Все обстоятельства случившегося сейчас уточняют.