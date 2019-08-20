Контрафактные шкатулки задержали на иркутской таможне

За использование чужой расцветки в клеточку — штраф. Контрафакт выявили на иркутской таможне. Красноярская фирма пыталась ввезти шкатулки из Китая. Изделия в количестве 48 штук были покрыты кожзаменителем с «шахматным» рисунком бежевого, коричневого и темно-коричневого цвета. Но эта расцветка — авторская. Права на нее принадлежат французской фирме Louis Vuitton Malletier. На запрос таможенников представители правообладателя подтвердили: никаких разрешений красноярской фирме они не давали. Нарушителей привлекли к административной ответственности. Им назначили штраф 50 тысяч рублей, а шкатулки конфисковали.