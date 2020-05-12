Количество бытовых пожаров в Приангарье снизилось вдвое по сравнению с прошлым годом

С 1 мая в Иркутской области произошло 265 возгораний. От стихии погибли 8 человек, еще 7 получили травмы. Так, 11 мая в Ангарске загорелась квартира в пятиэтажном доме. Внутри находились семейная пара и ребенок. Их госпитализировали с отравлением угарными газом. В тот же день пожар произошел в Черемховском районе. Там загорелся частный дом в поселке Трудовом. Погибла пожилая женщина. Сотрудники МЧС напоминают: необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Особенно в выходные дни.

Александр КУЗНЕЦОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ по ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ:

По два погибших отмечается в Аларском районе, городе Иркутске. И по одному погибшему в городе Ангарске, Черемхове, в Тайшетском и Слюдянском районах. Основные причины пожаров — это неосторожное обращение с огнем. Из обстоятельств, которые способствовали гибели людей, — это злоупотребление алкогольными продуктами.