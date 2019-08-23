Капремонт в пострадавшем от наводнения жилье в Иркутской области планируют проводить в два этапа

Это касается как многоквартирных, так и частных домов. Компании уже готовы выходить на проведение работ, но из-за второй волны паводка жилые помещения снова оказались в воде. Поэтому в такой ситуации проводить ремонт в несколько этапов гораздо эффективнее. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев. Он лично посетил затопленный Тулун и оценил восстановительные работы.

Владимир ЯКУШЕВ, МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА и ЖКХ РФ: Почва очень заводненная, постоянно идут дожди, в подполье вода, и, естественно, когда компания начинает это все вскрывать, вода стоит, в таких условиях проводить капитальный ремонт, просто мы понимаем, будет неэффективно. Поэтому мы в течение этих двух дней проговариваем варианты, что в этой ситуации делать. И быстрее всего, что возникнет следующее решение: капремонт будет проводиться в два этапа. Вот сейчас это те необходимые работы для того, чтобы помещения могли простоять зиму. И основные работы — это уже следующий сезон, весной.

Кроме того, Владимир Якушев отметил: приведена в соответствие база федерального и регионального уровня, что помогло людям понять, какую помощь они могут получить. Четко и слаженно работают все службы. Также высоко оценил работу правительства Иркутской области, которое помогает населению быстро получить все необходимые документы на компенсационные выплаты и выдачу свидетельств на жилье пострадавшим от наводнения людям.