Канал незаконной ловли, переработки и продажи байкальского омуля перекрыли в Иркутской области

Канал незаконной ловли, переработки и продажи байкальского омуля перекрыли в Иркутской области

13.11.19

Операцию провели следователи главного управления МВД России по Иркутской области совместно с сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции. На автодороге Хужир-Еланцы-Иркутск полицейские остановили автомобиль. В его в багажнике обнаружили более 400 рыб. Экспертиза установила: водитель перевозил замороженный омуль. Предположительно, его незаконно добыли на территории Прибайкальского национального парка в акватории озера Байкал.

 

Ирина ВОЛК, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МВД РОССИИ:

Оперативники и следователи одновременно в нескольких районах Приангарья провели 30 обысков. Обнаружено 700 килограммов свежей, копченой и соленой рыбы, а также 160 килограммов икры, готовой к продаже. В Ольхонском районе по месту проживания фигуранта обнаружено более 40 сетей, моторы и лодка.

 

Возбуждено уголовное дело. Ущерб составил около 1,5 миллионов рублей.

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