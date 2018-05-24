Как не пропасть в лесу и какие главные правила сибирской тайги для этого нужно знать?

Ушли за черемшой и потерялись. Таких историй только за последнюю неделю в Приангарье — четыре.

Опытный специалист в области выживания Михаил Бобошко демонстрирует, что известный многим метод определения сторон света с помощью мха, работает не всегда. Зато можно определить север по листве — но не факт, что это поможет заблудившемуся в лесу без карты. В таком случае инструктор советует постоянно прислушиваться к звукам леса. Но не так как мы это делаем всегда, а вот таким, более действенным способом. Большая вероятность, что удастся услышать автомобильную трассу поблизости или шум населенного пункта.

Есть поза радиста, мы открываем рот, потому что у нас зубы как резонаторы. А уши как локаторы делаем. Мы открыли рот и замираем. и так 30 секунд, нам будет достаточно чтобы услышать железнодорожный поезд и т.д. Намного слух увеличивается, поза конечно смешная, но она действующая.

Время от времени Михаил проводит курсы выживания в лесу. Может научить добыть огонь с помощью сухой палки и пищу из ловушек. Люди обращаются к нему за советом перед тем как идти в лес. Им мужчина рекомендует брать с собой целый список вещей. Это зажигалка, нож, вода, еда, теплые вещи, компас, свисток и телефон. И обязательно выполнить несколько требований.

Самое первое мы должны предупредить своих близких куда мы должны пойти. Если мы заблудились, в том месте нас начали искать. Почему то многие лесники, грибники, когда идут по ягоды надевают камуфляж. Он скорее всего для военных чтобы их не видели. В лес нужно надевать что-то яркое. Допустим взять горнолыжников которые катаются в горах надевают яркое, потому что их сверху должно быть видно. Так же и здесь.

А еще обязательно надевать светоотражающие жилеты, тогда вас точно будет видно и днем и ночью.

Владимир ПИХАНОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ НОВОСТЕЙ «СЕЙ ЧАС»: В прошлом году за летний период в Иркутской области заблудились более 20 грибников. В этом году только за неделю потерялись 4 человека. Женщина в Иркутском районе и целая семья с ребенком в Слюдянке. Все они отправились в лес за черемшой.

У этих историй счастливые финалы. Семью нашли на следующий день, а 57-летнюю женщину — на четвертые сутки. Ее искали и беспилотники, и вертолет спасателей. Но выйти из леса помогла случайность — она встретила лесников, которые указали выход к трассе. Как и все заблудившиеся, сборщица черемши была уверена — лес знает как свои пять пальцев. Но вышло иначе. Поэтому специалисты советуют, во время любого похода в лес быть наготове. И помнить, что поиски будут бесполезны, если человек не будет беречь себя сам.