К 20 годам колонии строгого режима приговорили убийцу 9-летней Алины Шикировой

Громкое преступление произошло чуть больше года назад в Братске. Девочка пропала в июне 2018-го. Около двух недель ее искали всем городом — полицейские и волонтеры. Позже задержали ранее судимого 44-летнего местного жителя. Следствие и суд установили, что злоумышленник обманным путем заманил 9-летнюю Алину в свой гараж и изнасиловал. Боясь, что девочка расскажет о случившемся, мужчина убил ее.

Олеся САРЕНКОВА, ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ по ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ со СМИ СУ СКР РФ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: На допросе фигурант дела признался, что убил девочку, и показал место, где спрятал ее тело. В дальнейшем следователями были произведены осмотр места преступления и проверка показаний на месте с его участием, изъяты дополнительные доказательства, свидетельствующие о совершении данным лицом преступления, назначен и проведен ряд судебных экспертиз.