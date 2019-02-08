Эвакуатор в Иркутске не довез автомобиль до штрафплощадки

Транспортное средство выкатилось с платформы прямо на проезжую часть во время движения. Авария произошла на Иннокентьевском мосту при оживленном транспортном потоке. В упавшую машину стразу врезался внедорожник. А водитель эвакуатора не справился с управлением и въехал в стоящую впереди легковушку. Количество участников этого ДТП, к счастью, остановилось на числе четыре. Никто серьезно не пострадал. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства происшествия.