Экс-полицейским, обвиняемым в пытках, суд вынес приговор

Бывшие сотрудники уголовного розыска, которых обвиняют в пытках, сегодня услышали свой приговор. Кировский районный суд признал вину троих подозреваемых в превышении полномочий — избиении свидетеля по делу об убийстве мужчины в 2015.

На скамье подсудимых сейчас те, кто несколько лет назад представлял закон. Бывший начальник оперчасти по расследованию особо тяжких преступлений и против личности Сергей Тарасов, а также оперативники Максим Круговой и Александр Кривошеин. Переломным моментом их карьеры стало обвинение в пытках прямо в здании управления МВД по городу Иркутску. Осенью 2015 года они доставили в отдел полиции Сергея Струнчинского и, по его рассказам, весь день пытали и выбивали показания. Основной уликой в деле стала видеозапись с камер наблюдения. На них мужчина проходит под камерой сначала здоровый и целый, а покидает кабинет полиции, хромая и держась за живот. Обвиняемые в этом преступлении считают дело против них сфабрикованным и не признают вину. Об этом трое экс-полицейских высказались в последнем слове.

Максим КРУГОВОЙ, ПОДСУДИМЫЙ: Я себя чувствую гонимым обществом, на благо которого я стараюсь существовать. Для блага общества я все это время, на протяжении десяти лет сдаю кровь, являюсь почетным донором. Я не понимаю, почему асоциальным людям поверили? В разрез экспертизам трем верят их словам. Суду известно, нам известны провокации, которые устраивали эти граждане, называющие себя правозащитниками. И я вас уверяю, уважаемый суд, что они не остановятся и найдут себе новую жертву.

Полицейские уверяли: в деле много следственных несостыковок и противоречий. В том числе, в показаниях свидетелей и самого потерпевшего. Ведь, по мнению обвиняемых, он не был важным свидетелем и от его показаний ход дела не изменился бы. Присутствие его было формальным. Но изменило жизнь полицейских навсегда. Их с позором уволили из органов, и теперь им грозит тюрьма. Вину не признают, считают все обстоятельства тщательно спланированной операцией, направленной на очернение их репутации как сотрудников уголовного розыска.

Слова потерпевшего в зале суда озвучила председатель в связи с гибелью мужчины при пока неустановленных обстоятельствах. Сергея Струнчинского нашли убитым в реке несколько лет назад. После зачтения всех обстоятельств уголовного дела о пытках в иркутском отделе полиции председатель судебного заседания Наталья Биктимирова огласила свое решение.

Наталья БИКТИМИРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОГО РАЙОННОГО СУДА г. ИРКУТСКА: Наказание вам назначили в виде реального лишения свободы, срок наказания три года и шесть месяцев. Наказание предстоит отбывать в исправительной колонии общего режима. Мера пресечения в отношении Круговова и Кривошеина судом изменена на заключение под стражу.

Экс-начальника оперативного отдела полиции Сергея Тарасова из зала суда отпустили, наказание в три года он будет отбывать условно. Остальным обвиняемым назначили четыре и три с половиной года общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил. Будут ли обжаловать его осужденные полицейские, неизвестно.