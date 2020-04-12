Из психиатрической больницы в Иркутске сбежали 6 человек

Сегодня ночью в дежурную часть отдела полиции №2 Иркутска поступило сообщение от медперсонала Иркутской областной психиатрической больницы №1, расположенной в Юбилейном, о побеге из учреждения 6 человек. В настоящее время полиция их разыскивает. В случае обнаружения сбежавших или получения оперативно-значимой информации, необходимо незамедлительно сообщить в дежурную часть ОП-2 МУ МВД России «Иркутское» по тел. (3952) 42-04-51, 02 или 112.