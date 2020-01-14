Испанский велосипедист, который следовал из Магадана в Иркутск, потерялся

Последний раз его видели в одном из сел Оймяконского района в Якутии. Там Хосе Андрес Абьян Пахарес оставил свой велосипед и уехал на попутном транспорте в другие села. В единой дежурной диспетчерской службе района уточнили: путешественник не выходит на связь. Сотрудники наводят справки у водителей и жителей, видевших испанца. Между тем на территории Оймяконского района установились 50-градусные морозы. Напомним, это уже не первая попытка испанца добраться зимой на велосипеде от Магадана до Байкала. В первый раз путешественник чуть не замерз насмерть, а уже в этой поездке у Хосе сломался велосипед. Но он починил технику и, несмотря ни на что, продолжил путь.