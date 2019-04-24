Иркутским погорельцам с улицы Партизанской выделили муниципальные квартиры

Пока это временное жилье. Постоянное семьям предоставят позже. Сгоревший дом был объектом культурного наследия и его признали аварийным, поэтому людям по закону положены квартиры. А пока оставшиеся без вещей и предметов быта благодарят всех, кто поддержал их после пожара. Семье Максименко привезли уже достаточно одежды. Сейчас им необходима посуда. А вот семье Бирюковых, где мать одна воспитывает семилетних сыновей-двойняшек, одежда все еще необходима. Привезти ее можно по адресу: микрорайон Лесной, улица Семейная, 4. Большой отклик вызвала история собаки, которая оказалась привязанной на цепь в горящей будке. Рекса с ожогами отвезли в ветеринарную клинику.

Оксана, ПОГОРЕЛЕЦ:

Большое огромное человеческое спасибо! Постельное белье привозили, деньги отправляли на карту на лечение песика, прямо так и писали. У Рекса состояние стабильное, температура нормализовалась, но появился небольшой кашель. Поэтому завтра будут с утра делать рентген легких ему.

Ольга, ПОГОРЕЛЕЦ:

Нужна одежда, в первую очередь брючки детям, штанишки любые. У нас 128-130 рост. И по возможности одеяло, подушки. Большое спасибо, я не знаю, что бы мы делали. Я просто не ожидала, что люди так откликнутся.