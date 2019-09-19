Иркутский областной суд отказал в апелляции адвокатам Сергея Шеверды

Напомним, они настаивали на изменении меры пресечения. Сейчас экс-министр лесного комплекса находится в СИЗО. Сторона защиты и сам обвиняемый предлагали домашний арест. Доводы следующие: сбор всех доказательств закончен, сейчас Шеверда уже знакомится с материалами дела, а это 52 тома, повлиять на следствие или свидетелей не может. Однако областной суд оставил без изменения решение Кировского райсуда, под стражей экс-чиновник пробудет как минимум до 9 декабря. Адвокаты готовят обращение в суд по правам человека. Сергей Шеверда — единственный из четырех обвиняемых по «делу Туколони», кто находится в СИЗО.

Ольга ШЕВЕРДА, СУПРУГА ЭКС-МИНИСТРА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Прочитать нужно два тома в день, а это 500 страниц. Хотя сами следователи говорят, что это сложное дело. Его невозможно просто так изучить. А моего мужа заставляют читать два тома в день. Причем если он их не прочитывает, то все равно он должен поставить подпись, что он прочитал. А еще следователь говорит ему, что вывезет его в другое СИЗО, чтобы тем самым вообще прекратить общение и связь с семьей. Со мной, с детьми. Мы уже почти не общаемся. Наши свидания закончены. Нам не разрешают общаться, переписываться.

Напомним, Сергея Шеверду обвиняют в незаконной вырубке в природном заказнике «Туколонь». Однако лесопатологическая экспертиза подтвердила, что деревья были больными и сплошная санитарная рубка была обоснованной.