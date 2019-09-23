Иркутские волонтеры вновь отправились в Тулун спасать животных

Пострадавшим от паводка людям вручают сертификаты и строят дома. А вот ни одной новой будки пока не построили. На развалинах целых улиц в Тулуне до сих пор скитаются домашние животные. Иркутские волонтеры отправились в затопленные территории.

Покидая свои затопленные и разрушенные дома, люди забирали с собой все самое нужно. Снимала окна, двери, увозили уцелевшую бытовую технику. Словом, все самое ценное они забрали с собой. Только кошки и собаки остались в домах без окон, без дверей, без еды и без когда-то любящих хозяев.

Это кадры из Тулуна. Уже в который раз иркутские волонтеры отправляются в затопленные территории. Тишина, разруха и одинокий лай. Собаку даже не спустили с цепи. Просто бросили без шанса на выживание. В последний раз волонтеры ездили забирать выживших, тех, кто все это время с первого паводка боролись за жизнь на улице. Собирали измученных и голодных животных на руинах домов.

Всего с начала наводнения в области из затопленных территорий вывезли больше 100 кошек и котят. Накануне привезли 48 животных. Их разместили в двух приютах. Часть в собачьем питомнике «К-9» и часть в кошачьем приюте «Томасина». Примечательно, что у многих на шее до сих пор сохранились домашние ошейники.

Елизавета СЛАВИНА, ВОЛОНТЕР: Очень многие животные так и не дождались помощи. И самое печальное, что на очень многих кошках были ошейники, понятно, что когда-то они были хозяйскими. Очень жаль, что сейчас хозяева не предпринимают никаких попыток найти их. Сколько мы привозили собак и кошек, всего лишь единицы нашли старых хозяев. Хотя до этого, понятно, большинство из них не были безнадзорными.

Сейчас животным нужна любая помощь. Особенно требуется мягкий корм, так как привезли много совсем маленьких котят, а они в силу возраста сухой корм есть не могут. И, конечно, каждый из этих ласковых и напуганных комочков ждут своего человека, который не бросит, не предаст и подарит настоящий теплый и уютный дом.