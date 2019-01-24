Иркутские инспекторы ГИБДД спасли целую семью из горящего дома

Неравнодушие и оперативность помогли спасти детей. Инспекторы ГИБДД патрулировали центр Иркутска, когда заметили на улице Подгорной дым над частным сектором. Оказалось, горит одноэтажный дом. В нем находились дети. Сегодня мы встретились с героями, которые таковыми себя не считают и скромно говорят: «Так поступил бы каждый».

Виктор Калинин рассказывает, как из горящего дома выносил детей. Все произошло в среду в центре Иркутска. В огненном плену оказались 7 детей и один взрослый. Пожар быстро распространялся по деревянному зданию и уже перекинулся на соседний дом. Медлить было нельзя. Центральный вход полыхал, поэтому сотрудники ДПС пошли другим путем.

Андрей ДАМБУЕВ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ДПС ОТДЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА: Мне кажется, любой человек в подобной ситуации соответствующе поступил. Единственное удивило, точнее, поразили те люди, которые стояли. Некоторые, как папарацци, снимали данное происшествие. Тут дети чуть заживо не сгорели. Они стояли и снимали. Вот такая беспечность некоторых людей.

Но были и те, кто не прошел мимо. Молодой человек помогал выламывать ставни, потом в своем микроавтобусе согревал детей. Это и дядя спасенных малышей, который подавал детей в разбитое окно полицейским. И, как сейчас вспоминают инспекторы ДПС, никто даже подумать не мог, что обыденная дорожно-патрульная служба обернется спасением человеческой жизни. И не одной, а целой семьи.

Теперь в шутку мужчины называют друг друга супергероями. Хотя, если серьезно, не считают свой поступок героическим. Они несли службу, и так поступил бы каждый. А Игорь Богданов добавляет: приятно, что дочка гордится им.

Игорь БОГДАНОВ, ИНСПЕКТОР ДПС ОТДЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА: Доча все спросила, что было. То есть она даже хотела, чтобы я ее привез, показал. Ну вплоть до такого. Она пообещала, что расскажет об этом в школе. Не знаю, вечером спрошу, как было.

А многодетная семья, которая жила в сгоревшем доме, потеряла все имущество. Живут сейчас у родственников. И, несмотря на то, что сгорело все имущество, глава семьи не отчаивается. Говорит, самое ценное — жизни детей удалось сберечь.