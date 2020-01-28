Иркутская транспортная прокуратура выясняет причины ЧП на железной дороге

Следственный комитет и транспортная прокуратура региона проводят проверку в связи с ЧП на железной дороге. Напомним, сегодня на станции «Мегет» сошли 30 вагонов с углем.

Все произошло в половину второго дня. Состав, груженный углем, следовал с Западно-Сибирской железной дороги в Приморье. Поезд еще полностью не прошел станцию «Мегет», как первые вагоны начали сходить с рельсов. Частично поврежден и локомотив. Многотонные металлические конструкции падая сломали и несколько электрических опор. Часть вагонов перегородили пути. Движение по магистрали было остановлено.

Аркадий ПЕТШИК, НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ КОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ВСЖД: Пострадавших нет. Экологической угрозы нет. Сейчас проводятся работы по устранению данного происшествия. Причины выясняются. Работает комиссия.

Отставание от расписания трех электричек составило от 40 минут до 1 часа. Некоторых пассажиров доставили до Иркутска автобусом. На месте начали работу специальные службы. С ближайших станций подошли восстановительные поезда. Более сотни рабочих приступили к ликвидации последствий. Главной задачей было запустить движение по Восточно-Сибирской железной дороге. Примерно через три часа по одному пути прошла первая электричка, затем грузовые и пассажирские составы. Сейчас они следуют без задержек. Тем временем Иркутская транспортная прокуратура выясняет причины ЧП.

Сколько времени займет восстановление путей и уборка 30 искореженных вагонов, сказать сложно. Но железнодорожники делают все, чтобы сделать это в кратчайшие сроки.