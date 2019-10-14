Иркутянка сломала ногу на спуске с пика Любви

Серьезную травму в горах у поселка Аршан в Бурятии получила иркутянка. Сигнал спасателям поступил в воскресенье около 16.00. На помощь отправились 5 сотрудников поисково-спасательного отряда, по прибытии они обнаружили: у женщины открытый перелом колена. На носилках пострадавшую спустили с маршрута и передали работникам скорой помощи. Республиканское агентство гражданской обороны вновь напоминает: в горах или в лесу нужно иметь полностью заряженный телефон. Номер службы спасения с мобильного — 112.