Иркутянин Сергей Самойлов хотел взорвать храм в центре Москвы
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Иркутянин Сергей Самойлов хотел взорвать храм в центре Москвы

08.02.19

Стали известны мотивы пенсионера, который 5 февраля повздорил с охранником храма Ильи пророка и пообещал взорвать все здание. Он показал закрепленное на нем взрывное устройство. Помещение оцепили силовики. Начались переговоры. В итоге охрана оперативно вывела Самойлова из здания, его задержали. Бомба оказалась муляжом, изготовленным из двух бутылок с соком. Сейчас он дает объяснения следователям. Ему уже предъявлено обвинение в заведомо ложном акте терроризма.

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