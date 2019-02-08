Иркутянин Сергей Самойлов хотел взорвать храм в центре Москвы

Стали известны мотивы пенсионера, который 5 февраля повздорил с охранником храма Ильи пророка и пообещал взорвать все здание. Он показал закрепленное на нем взрывное устройство. Помещение оцепили силовики. Начались переговоры. В итоге охрана оперативно вывела Самойлова из здания, его задержали. Бомба оказалась муляжом, изготовленным из двух бутылок с соком. Сейчас он дает объяснения следователям. Ему уже предъявлено обвинение в заведомо ложном акте терроризма.