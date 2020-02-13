Иркутянин помог задержать виновника ДТП

Иркутяне не теряют бдительности. Житель областного центра помог полицейским задержать нарушителя, который пытался скрыться с места аварии. ДТП случилось на улице Байкальской. Столкнулись «Мазда» и «Тойота». Водитель последней бросил автомобиль и побежал во дворы. А случайный свидетель Василий Барнич выбежал из своей машины, догнал нарушителя и передал его инспекторам ДПС. Предполагаемым виновником аварии оказался 26-летний мужчина, лишенный водительских прав еще в 2017 году.

Василий БАРНИЧ: Я не раздумывая побежал за одним из участников происшествия, так как он пытался скрыться. После того как его догнал, передал сотрудникам ДПС.

В отношении задержанного составили административные протоколы. А бдительного иркутянина полицейские планируют поощрить.