С такими полицейскими у преступников просто нет шанса. Старший лейтенант полиции Евгений Аксёнов догнал автомобиль нарушителя весьма необычным и даже практически невозможным способом. Инспектор ДПС смог набегу забраться в салон иномарки, которая двигалась, грубо нарушая правила дорожного движения. Благодаря стремительным действиям правоохранителя машину удалось остановить. Погоня случилась в Зиминском районе. Нарушитель на требования остановиться не реагировал. За рулем иномарки был пьяный, ранее судимый местный житель. В его крови обнаружили 1, 87 промилле алкоголя. В салоне также находились три пассажира, один из них — владелец «Тойоты». Нарушителя привлекли к административной ответственности. Решают вопрос о возбуждении уголовного дела. А самый быстрый сотрудник полиции Евгений Аксёнов объяснил свой столь успешный метод преследования отличной физической формой. Старший лейтенант полиции с детства занимается спортом и обожает играть в футбол.