Иностранный рабочий погиб, упав с крыши школы
Новости Происшествие

Иностранный рабочий погиб, упав с крыши школы

07.08.18

Трагедия случилась в Шелехове. Как сообщает региональный Следственный комитет, 48-летний мужчина делал ремонт в одном из образовательных учреждений.

 

 

 

 

 

 

После ЧП он был доставлен в районную больницу. Однако, травмы, полученные при падении, оказались несовместимы с жизнью. Не приходя в себя, иностранный гражданин скончался. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

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