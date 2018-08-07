Иностранный рабочий погиб, упав с крыши школы

Трагедия случилась в Шелехове. Как сообщает региональный Следственный комитет, 48-летний мужчина делал ремонт в одном из образовательных учреждений.

После ЧП он был доставлен в районную больницу. Однако, травмы, полученные при падении, оказались несовместимы с жизнью. Не приходя в себя, иностранный гражданин скончался. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По факту случившегося проводится доследственная проверка.