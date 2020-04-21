Грузовик с химикатами перевернулся на берегу Байкала

В районе поселка Култук на 93 километре трассы «Байкал» произошла авария, в результате которой грузовой автомобиль буквально завалился на левый бок. Пострадавшего водителя доставили в больницу, сейчас его состояние удовлетворительное. Место ДТП оцепили сотрудники ГИБДД, движение автомобилей перекрыли в обе стороны. Чтобы обследовать цистерну, на место прибыли сотрудники МЧС в спецкостюмах. Повреждений не обнаружили. Но из горловины цистерны все-таки вытекло небольшое количество неустановленного вещества.

Андрей ШУТОВ, НАЧАЛЬНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МЧС РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: В 14.00 при помощи тяжелой инженерной техники автомобиль был поставлен на колеса и эвакуирован в безопасное место для обследования. Остатки топлива и вещества были смыты с дорожного полотна. Угрозы населению нет.