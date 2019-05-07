Гонки от патрульной машины по городу устроил житель Черемхово

На кадрах погони видно, как водитель «Тойоты» пытается уйти от сотрудников дорожной полиции через дворы жилых домов, не сбрасывая скорость. По счастливой случайности, никто из пешеходов не пострадал. Когда мужчина понял, что скрыться от инспекторов не получится, бросил свой автомобиль и попытался убежать. Его тут же настигли. Стало известно, что за рулем авто находился 32-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Вдобавок выяснилось, что мужчина уже лишен водительского удостоверения на полтора года за аналогичный проступок. Сейчас решается вопрос о привлечении нарушителя уже к уголовной ответственности.