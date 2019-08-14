Глава МЧС России Евгений Зиничев побывал с рабочим визитом в Усть-Кутском районе

Зиничев проверил работу спасателей на одном из крупных пожаров в регионе. После облета территории, где действуют лесные пожары, проинспектировал работу аэромобильной группировки Уральского учебно-спасательного центра МЧС России. Сейчас там работают 100 человек личного состава спасательного центра — специалисты и десантники авиалесоохраны. Сотрудники ведомства локализовали крупный пожар в труднодоступной местности. Обработали около 15 тысяч метров кромки горящего леса. Евгений Зиничев высоко оценил работу группы на сложном участке.