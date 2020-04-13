Двум пациентам, сбежавшим из психиатрической больницы в Иркутске, предъявлено обвинение по 119-й статье уголовного кодекса России, а именно: угроза убийством лицам, которые осуществляют служебную деятельность. По версии следствия, ночью 12 апреля двое молодых людей, находясь на лечении в психиатрической больнице, совершили побег. Вооружившись колото-режущими предметами, они напали на врачей и, угрожая убийством, требовали ключи от входной двери. В этот момент к ним присоединились еще четверо молодых людей. В результате шестеро пациентов сбежали из специализированного учреждения. Сейчас обвиняемые находятся в СИЗО, свою вину они признали. Остальные отправлены обратно на принудительное лечение.

Анастасия ДМИТРИЕВА, СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА по СВЕРДЛОВСКОМУ РАЙОНУ г. ИРКУТСКА: В настоящее время следователями следственного отдела по Свердловскому району рассматривается уголовное дело, предъявлено обвинение двоим пациентам. Они опрошены в качестве обвиняемых, планируется проверка их дополнительно органами Росгвардии, ОМОНом и прочими ведомствами. Вчера они были задержаны, после чего с ними провели следственные действия.