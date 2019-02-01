Двух женщин, пострадавших в ДТП на Александровском тракте, доставили в Иркутск

Еще два человека, которые пострадали в четверг в страшном ДТП на Александровском тракте, доставлены в Иркутск. Одну из женщин накануне прооперировали врачи Боханской больницы и специалисты медицины катастроф.

Виктор ХАНТАШКЕЕВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ БОХАНСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ: Состояние прооперированной женщины стабилизировалась сегодня. И сегодня днем было решено доставить больных в областную больницу, чтобы они находились под контролем узких специалистов. Поэтому бортом санавиации их сегодня переправили. Все прошло хорошо. Сейчас они будут находиться на лечении там.

Третья женщина находится в Боханской районной больнице. Ее состояние стабильно.