Двух женщин, пострадавших в ДТП на Александровском тракте, доставили в Иркутск

Двух женщин, пострадавших в ДТП на Александровском тракте, доставили в Иркутск01.02.19
Еще два человека, которые пострадали в четверг в страшном ДТП на Александровском тракте, доставлены в Иркутск. Одну из женщин накануне прооперировали врачи Боханской больницы и специалисты медицины катастроф.
Виктор ХАНТАШКЕЕВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ БОХАНСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ:
Состояние прооперированной женщины стабилизировалась сегодня. И сегодня днем было решено доставить больных в областную больницу, чтобы они находились под контролем узких специалистов. Поэтому бортом санавиации их сегодня переправили. Все прошло хорошо. Сейчас они будут находиться на лечении там.
Третья женщина находится в Боханской районной больнице. Ее состояние стабильно.
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