Двое рабочих погибли из-за обвала земли в Иркутске

Это произошло во время ремонтных работ земляного канала на улице Главная Кировская. Погибшим было 41 и 43 года. Сейчас на месте происшествия работают следователи следственного управления СКР по Иркутской области. Идет доследственная проверка по статье «Нарушение требований охраны труда».

Карина ГОЛОВАЧЕВА, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ по ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ со СМИ СУ СКР по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, в настоящее время проводится доследственная проверка по статье уголовного кодекса «Нарушение правил охраны труда». Выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам которых будет принято процессуальное решение.