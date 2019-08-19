Две женщины погибли в автоаварии в поселке Усть-Ордынский

ДТП произошло вечером на улице Каландаришвили. Предварительно установили: 46-летний водитель автомобиля «Тойота-Калдина» при обгоне не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с движущейся в попутном направлении автомашиной ВАЗ-2106. В результате две пассажирки в возрасте 24 и 44 лет, которые находились в салоне «Жигулей», от полученных травм скончались на месте. А водителей с различными повреждениями доставили в больницу. Медицинское освидетельствование показало: предполагаемый виновник аварии — водитель иномарки — находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.