Две трехлетние девочки погибли при пожаре в Аларском районе

Там горел жилой дом в селе Табарсук. Пожарная команда прибыла на место происшествия спустя несколько минут. Около горящего дома находилась женщина с травмой руки. Стало известно, что это мать двух девочек-близнецов. Она оставила детей одних, а когда вернулась, обнаружила, что дом в огне. Женщина попыталась спасти девочек, но не смогла. Дети погибли. Позже выяснилось, что семья состояла на учете как неблагополучная, а мать двоих детей злоупотребляла алкоголем.