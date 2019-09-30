Две трехлетние девочки погибли при пожаре в Аларском районе

Две трехлетние девочки погибли при пожаре в Аларском районе

30.09.19

Там горел жилой дом в селе Табарсук. Пожарная команда прибыла на место происшествия спустя несколько минут. Около горящего дома находилась женщина с травмой руки. Стало известно, что это мать двух девочек-близнецов. Она оставила детей одних, а когда вернулась, обнаружила, что дом в огне. Женщина попыталась спасти девочек, но не смогла. Дети погибли. Позже выяснилось, что семья состояла на учете как неблагополучная, а мать двоих детей злоупотребляла алкоголем.

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