Два возгорания за сутки произошли на Смоленском кладбище

Полиция ищет свидетелей пожаров в Иркутском районе. Неизвестные подожгли сразу два объекта. Первым на Смоленском кладбище загорелось одноэтажное здание ритуального зала. К приезду пожарных оно было полностью в огне. Площадь возгорания составила 240 квадратных метров. Кроме того, пострадал магазин ритуальных услуг. Злоумышленники сломали жалюзи, выбили окно и подожгли помещение. Предварительная причина пожаров — поджог. Погибших и пострадавших нет. Сейчас виновных устанавливают и оценивают ущерб.