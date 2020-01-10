Два возгорания за сутки произошли на Смоленском кладбище

Два возгорания за сутки произошли на Смоленском кладбище

10.01.20

Полиция ищет свидетелей пожаров в Иркутском районе. Неизвестные подожгли сразу два объекта. Первым на Смоленском кладбище загорелось одноэтажное здание ритуального зала. К приезду пожарных оно было полностью в огне. Площадь возгорания составила 240 квадратных метров. Кроме того, пострадал магазин ритуальных услуг. Злоумышленники сломали жалюзи, выбили окно и подожгли помещение. Предварительная причина пожаров — поджог. Погибших и пострадавших нет. Сейчас виновных устанавливают и оценивают ущерб.

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