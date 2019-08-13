Два человека погибли в дорожных авариях в Братском районе

Две аварии — двое погибших. Такой итог ДТП в Братском районе. Как сообщает сайт регионального МВД России, общее здесь одно: превышение скоростного режима. Так, водитель автомобиля УАЗ на трассе «Тулун-Братск» не справился с управлением, пересек полосу встречного движения, вылетел с трассы и перевернулся. От полученных травм 43-летний мужчина скончался на месте. А пассажиру потребовалась помощь медиков. А через несколько часов на трассе «Вилюй» погибла 52-летняя пассажирка. Ее сын, находившийся за рулем, также допустил опрокидывание машины. BMW восстановлению не подлежит. Еще один человек, находившийся в автомобиле, доставлен в больницу с тяжелыми травмами.